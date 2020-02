SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA 3-6, 6-2 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT 2. Meci greu la WTA Dubai 2020

Stiri pe aceeasi tema

- SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT 2. Simona Halep se simte pregatita pentru duelul cu Sabalenka și susține ca nu va mai repeta greșelile din meciul de la Adelaide, cand sportiva noastra a fost eliminata de jucatoarea din Belarus. SIMONA HALEP - ARYA SABALENKA LIVE…

- SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT 2. Simona Halep se simte pregatita pentru duelul cu Sabalenka și susține ca nu va mai repeta greșelile din meciul de la Adelaide, cand sportiva noastra a fost eliminata de jucatoarea din Belarus. SIMONA HALEP - ARYA SABALENKA LIVE…

- SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT 2. Simona Halep se simte pregatita pentru duelul cu Sabalenka și susține ca nu va mai repeta greșelile din meciul de la Adelaide, cand sportiva noastra a fost eliminata de jucatoarea din Belarus. SIMONA HALEP - ARYA SABALENKA LIVE…

- SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT 2. Simona Halep se simte pregatita pentru duelul cu Sabalenka și susține ca nu va mai repeta greșelile din meciul de la Adelaide, cand sportiva noastra a fost eliminata de jucatoarea din Belarus. SIMONA HALEP - ARYA SABALENKA LIVE…

- SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT 2. Simona Halep se simte pregatita pentru duelul cu Sabalenka și susține ca nu va mai repeta greșelile din meciul de la Adelaide, cand sportiva noastra a fost eliminata de jucatoarea din Belarus. SIMONA HALEP - ARYA SABALENKA LIVE…

- "Inca un pas mai aproape de minge si da drumul la brat. Daca gresesti lovind mingea, e ok, nu e nicio problema. Come on! Daca incepi cu un punct pe rotund, dupa aia vino inapoi la linie, pentru ca ramai departe. Daca incepi punctul, acum, pe retur, lovind, dupa aia nu inseamna ca fiecare minge trebuie…

- Simona Halep disputa joi, 16 ianuarie, meciul din sferturile de finala de la Adelaide. Aflata pe locul 4 in lume si a doua favorita a turneului din Australia, campioana constanteana se va duela cu Aryna Sabalenka, din Belarus locul 12 WTA , partida care e transmisa in direct de Digi Sport 2 neincepand…

- Simona Halep a obținut prima victorie in 2020, dupa 6-4, 7-5 in fata australiencei Ajla Tomljanovic, marti, in optimi turneului de tenis de la Adelaide (Australia)Aflata pe locul 4 in topul jucatoarelor profesioniste de tenis, Simona Halep anuntat ca va dona 200 de dolari de fiecare data cand il va…