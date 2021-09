Simona Halep a anunțat ca Adrian Marcu este inlocuitorul lui Darren Cahill in echipa tehnica. Marcu va colabora in staff-ul Simonei Halep și cu Daniel Dobre. Sportiva a mai fost antrenata de Adrian Marcu la finalul anului 2013, cand a cucerit trei trofee: New Haven, Moscova și Sofia. Halep a dat veste inaintea plecarii spre Statele Unite ale Americii, unde va participa la Indian Wells. ”Domnul Dobre este in echipa și a venit și domnul Marcu. Avem o echipa completa. Plec la aceste turnee cu domnul Marcu. Intotdeauna am avut o afinitate cu dumnealui. In 2013, am avut rezultate foarte bune. Singur…