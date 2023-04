Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Bucur știe cel mai bine ca actoria este o profesie din care nu te imbogațești, și asta dupa 20 de ani in care a jucat in zeci de filme. Nici realizarea de filme nu pare o afacere extraordinara in țara noastra, juratul de la ”Romanii au Talent” fiind acționar, alaturi de Alexandru Papdopol, dar…

- Valentin, singurul fiu al soților Ceaușescu, și-a dat acceptul pentru un interviu. Nu unul despre parinții, familia sa ori procesele pentru bunurile confiscate dupa ’89 (de 33 de ani evita sa trateze public astfel de subiecte), ci despre un bun prieten, nimeni altul decat marele jucator de fotbal Ladislau…

- Rețetele pe baza de miel sunt populare in aceasta perioada a anului in randul romanilor. Drobul de miel este un preparat care nu lipsește de pe masa de Paște. Se poate pregati și acasa. Ingredientele de care ai nevoie sunt organele de la miel. Pentru a obține un produs delicios, gospodinele trebuie…

- Iubitorii sporturilor de iarna vor putea sa schieze, de Paste, pe partiile din Poiana Brasov, anunta administratia locala. Temperaturile scazute din ultimele zile au permis punerea in functiune a tunurilor care produc zapada artificiala, oficialii Primariei decizand, in acest context, prelungirea sezonului…

- Luna aprilie, mai ales in perioada sarbatorilor de Paște, multe zodii din horoscop au parte de fericire și implinire, insa doar o zodie din cele 12 va avea cu adevarat noroc. Acești nativi din zodiac sunt protejați de Dumnezeu in urmatoarea luna a acestui an. Ei vor avea parte de multe binecuvantari.…

- Parintele Iulian Prodromitul a decedat astazi, anunta antena3.ro. „Astazi 10 martie 2023, Parintele Iulian Prodromitul a trecut la Domnul. Dumnezeu sa-l odihneasca si sa-l primeasca in Imparatia Sa! Inmormantarea va avea loc maine dupa Sfanta Liturghie", se arata intr-o postare pe pe pagina de Facebook…

- Mihai Voropchievici spune ca in aceasta primavara, cateva zodii isi pot schimba viata. Berbec Aceasta zodie are marea șanșa in primavara de a-și ]ndeplini multe din visele pe care le avea. Este o perioada favorabila mai ales pe plan personal și romantic. O parte din berbecii care inca sunt singuri și…

- Președintele Joe Biden, 80 de ani, a aparut, miercuri, 22 februarie, la summitul B9 de la Varșovia , cu un semn pe frunte care semana cu o vanataie. Inainte de a participa la forumul de securitate, liderul de la Casa Alba a asistat la o liturghie catolica privata, in camera hotelului Marriott și s-a…