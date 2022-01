Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului Melbourne Summer Set 1 (WTA 250), dotat cu premii totale de 239.477 de dolari americani, dupa 6-2, 5-7, 6-4 cu elvetianca Viktorija Golubic. In penultimul act la Melbourne, Halep o va infrunta pe chinezoaica Qinwen Zheng (19 ani, 126 WTA), victorioasa…

- Simona Halep a explicat startul echlibrat din meciul pe care l-a disputat cu Gabriela Ruse prin faptul ca nu a simtit bine mingea, dar apoi a reusit sa domine jocul. "Sunt foarte fericita ca am castigat acest meci in acest mod, la inceput a fost un pic diferit, nu am simtit bine mingea, dar incet, incet…

- Simona Halep (locul 20 WTA si cap de serie numarul 2) a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-4, 6-2, pe australianca Destanee Aiava (locul 316 WTA), venita din calificari, obținand accederea in optimile de finala ale Melbourne Summer Set 2, o competitie de categorie WTA 250. Halep a inceput partida cu…

- Simona Halep, locul 18 WTA si cap de serie numarul 1, a fost invinsa, duminica, in finala Transylvania Open, cu scorul de 6-2, 6-3, de Anett Kontaveit din Estonia, locul 14 WTA si cap de serie numarul 2. Kontaveit a confirmat forma de exceptie prin care trece in finala Transylvania Open. A jucat modern,…