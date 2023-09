Simona Halep a ieșit din clasamentul WTA. Sorana Cîrstea urcare spectaculoasă Dupa ce nu a mai jucat de un an, fiind suspendata pentru dopaj, si dupa ce a pierdut si ultimele puncte pe care le avea de aparat, Simona Halep nu mai figureaza in clasamentul WTA dat publicitatii luni, astfel ca, in cazul revenirii pe teren, va trebui sa o ia de la zero. In ierarhia tenisului mondial, Sorana Cirstea este cel mai bine clasata sportiva din Romania, fiind pe locul 24, informeaza News.ro. Cirstea a urcat patru locuri si are 1760 de puncte, dupa ce a reusit sa ajunga in sferturi la US Open. Urmatoarea romanca din clasament este Irina Begu, pe locul 49, in coborare sase pozitii,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

