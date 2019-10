HBO a anunțat continuare Game Of Thrones: House of the Dragon

HBO a anunțat astăzi faptul că seria Game of Thrones va continua cu „House of Dragons„. Scenariul va urma scrierilor lui George R.R. Martin din cartea „Fire&Blood„, iar Ryan Condal și George R.R. Martin vor fi și scenariști. Acțiunea are loc cu 300 de ani înainte de începerea… [citeste mai departe]