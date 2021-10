Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat ca va face si a treia doza de vaccin dupa ce va termina turneele la care mai participa in acest an, cele de la Moscova si Cluj-Napoca, ambele programate in aceasta luna. Ea le recomanda tuturor romanilor sa se vaccineze, pentru ca vaccinul protejeaza impotriva bolii Covid-19.…

- Fostul lider mondial traiește clipe de vis in aceste momente, iar cununia civila din urma cu puțina vreme a ținut capul de afiș in Romania, fiind de departe evenimentul anului. Intrebata despre cum se va schimba cariera sa dupa marele pas, Simona Halep a oferit utimele detalii despre planurile sale…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat in runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe Camila Giorgi (Italia), cu 6-4, 7-6 (3), luni, la New York.

- Jucatoarea de tenis Simona Halep (nr. 10 WTA) a declarat, joi dimineata, inaintea plecarii spre Canada, acolo unde va participa la turneul de la Montreal, ca dupa retragerea de la JO 2020 se gandeste la participarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, dar nu mai vrea sa-si impuna un obiectiv pentru…

- Datele preliminare a unui studiu arata ca o a treia doza de vaccin anti-COVID-19 ar putea ”impulsiona puternic” protectia impotriva variantei Delta a virusului SARS-CoV-2, comparativ cu schema de vaccinare cu doua doze.