- Emma Raducanu, noua revelație a tenisului, pare sa se priceapa și la predicții. Pe lânga faptul ca a fost prezenta pe Wembley la semifinala Anglia - Danemarca, a și prezis scorul corect de 2-1 în favoarea englezilor. Emma Raducanu a abandonat în optimile de la Wimbledon, într-un…

- Simona Halep, campioana en-titre de la Wimbledon, a felicitat-o pe Emma Raducanu, surpriza ediției din acest an a turneului de la All England Club, postând pe Instagram o fotografie din 2014, când jucatoarea britanica de origine româna avea doar 12 ani."Timpul zboara.…

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu a explicat ce s-a intamplat in timpul meciului cu Ajla Tomljanovic, cand a fost nevoita sa abandoneze in optimile de finala ale turneului de tenis de la Wimbledon. Sportiva spune ca acum se simte „mult mai bine”. „Sunt foarte dezamagita ca nu am putut termina meciul,”…

- John McEnroe, misogin cu Emma Raducanu dupa abandonul de la Wimbledon? Jucatoarea de 18 ani a abandonat in setul secund al partidei din optimi contra australiencei Ajla Tomljanovic. Ea acuzat dificultați de respirație și n-a mai putut continua partida. La finalul intalnirii, fostul numar 1 mondial,…

- Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu, locul 338 WTA, va fi adversara Soranei Cirstea in turul trei al turneului de grand slam de la Wimbledon. Raducanu a invins-o in turul doi pe sportiva ceha Marketa Vondrousova, locul 42 WTA, scor 6-2, 6-4. Sorana Cirstea, locul 45…

- Serena Williams a abandonat, marti, in meciul din primul tur al turneului de la Wimbledon. Sportiva nici macar nu a participat la conferința de presa de la final. Serena a scris totuși un mesaj pe retelele de socializare in care a afirmat ca s-a retras cu inima franta de pe teren. „Cu inima franta a…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep anunța faptul ca s-a retras de la Wimbledon, asta pentru ca nu s-a recuperat in urma accidentarii la gamba. "Cu o mare tristețe va anunț ca ma retrag de la Wimbledon, dupa ce nu m-am recuperat in totalitate in urma accidentarii de la gamba. Am dat totul pentru…

- Se pare ca Simona Halep nu mai participa nici la Bad Homburg! Sportiva noastra acuza in continuare probleme la gamba piciorului stang, la care a suferit o dubla ruptura musculara, luna trecuta, in timpul turneului de la Roma. Cu doar 9 zile ramase pana la startul Wimbledon, Simona Halep nu are parte…