Cercetatorii de la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca au descoperit o noua specie de insecta in județul Constanța și au denumit-o Phlebotomus simonahalepae, in onoarea jucatoarei de tenis Simona Halep. Phlebotomus simonahalepae face parte din cele 12 noi specii de insecte descoperite de specialistii de la USAMV Cluj-Napoca in ultimii […]