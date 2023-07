Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Targu-Jiu organizeaza pe 29 iunie evenimentul „Nunta de Aur”. Este dedicat cuplurilor care implinesc sau au implinit 50 de ani de casatorie și au domiciliul in municipiu.Pentru inscrierea și participarea la eveniment este necesar sa se depuna o solicitare scrisa la Centrul pentru Informarea…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau nu se gandesc la casatorie dupa aproape trei ani de relație. In schimb, cei doi iși doresc un copil impreuna, dupa cum a recunoscut vedeta intr-un interviu pentru Fanatik. „Nunta? Cand o vrea Dumnezeu, daca o vrea Dumnezeu! Acum avem alte prioritați, e perioada aglomerata.…

- La șase ani de la cununia civila, Simona Gherghe a dezvaluit care a fost motivul real pentru care ea și soțul ei s-au retras imediat dupa ceremonie, fara sa mai organizeze o petrecere de nunta. Iata ce s-a intamplat!

- Simona Gherghe și-a emoționat prietenii virtuali cu mesajul pe care i l-a transmis soțului ei Razvan Sandulescu, la șase ani de cand cei doi s-au cununat la starea civila. Prezentatoarea de la show-ul matrimonial Mireasa era insarcinata cu fiica ei, Ana, la acea vreme. Simona Gherghe, marturisire extraordinara…

- Este o zi importanta pentru Simona Gherghe și Razvan Sandulescu și asta pentru ca ei implinesc 6 ani de casnicie. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, prezentatoarea de la Mireasa a postat pe rețelele personale de socializare doua fotografii de la Starea Civila, dar și un mesaj cu adevarat emoționant.…

- Pare incredibil, dar este adevarat: doi piteșteni au implinit 70 de ani de casnicie! Maria și Ion Ripeanu iși aniverseaza miercuri, 26 aprilie, alaturi de copii, nepoți și stranepoți, nunta de platina! – dupa cum aflam de la edilul-șef al municipiului Pitești. „Doi piteșteni au parcurs impreuna un drum…

- Nunta de aur 2023, in Alba Iulia: Cați bani va aloca primaria pentru cuplurile care implinesc 50 de ani de la casatorie Nunta de aur 2023, in Alba Iulia: Cați bani va aloca primaria pentru cuplurile care implinesc 50 de ani de la casatorie In ședința din 27 aprilie, consilierii locali ai Municipiului…

- Concurentii reality show-ului matrimonial aflati in cursa pentru marele premiu in valoare de 40.000 de Euro vor petrece sarbatorile pascale in casa Mireasa, dar vor avea parte de o multime de surprize. Printre acestea se va numara si vizita familiilor lor, un moment cu totul si cu totul emotionant.