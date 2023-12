Stiri pe aceeasi tema

- Actualul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoana se mentine pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile prezidentiale, din postura de candidat independent, fiind in crestere usoara, si este urmat de Marcel Ciolacu - candidat PSD-PNL, George Simion, Elena Lasconi si Diana Sosoaca.

- Presedintele AUR, George Simion, a declarat luni, dupa ce Marcel Ciolacu a ironizat AUR la Congresul comunitatilor rome ca a fost un discurs de prezidentiabil din partea lui Marcel Ciolacu si ca Partida Romilor, Kelemen Hunor si UDMR il vor sustine la alegerile prezidentiale de anul viitor.Liderul…

- In ședința de plen desfașurata in Camera Deputaților, parlamentarii au discutat proiectul de lege care starnește numeroase dezbateri și controverse in spațiul public. Este vorba despre inițiativa legislativa care vizeaza impozitarea suplimentara cu pana la 20% a pensiilor de serviciu, adesea denumite…

- Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, a trnasmis ca proiectul legii pensiilor speciale, care a fost adoptat de Senat, conține amendamente considerate corecte, legitime și rezonabile. El a menționat ca aceste amendamente ar trebui sa elimine preocuparile privind constituționalitatea legii. Senatul a adoptat,…

- Actualul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoana este prima optiune pentru alegerile prezidentiale, din postura de candidat independent, avand aproximativ un sfert din intentiile de vot, urmat in ordine de Marcel Ciolacu, George Simion, Nicolae Ciuca, Diana Sosoaca, Catalin Drula, Dacian Ciolos,…

- Parlamentarii AUR au depus mai multe amendamente la pachetul de masuri fiscal-bugetare prezentat de Marcel Ciolacu in Parlament. AUR avertizeaza asupra efectelor distructive pe care le va avea Proiectul de lege privind unele masuri fiscal bugetare pentru care executivul intentioneaza sa isi angajeze…

- „Il chem joi pe Marcel Ciolacu sa-si prezinte masurile fiscale in fata parlamentarilor AUR. Si a agricultorilor, constructorilor si micilor intreprinzatori”, a scris George Simion, marti pe Facebook. Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea…

