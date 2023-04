Stiri pe aceeasi tema

- Floriile 2023: Ce NUME se sarbatoresc in Duminica Floriilor. Cele mai intalnite și cele mai rare prenume Nu mai puțin de 1,8 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica in 9 aprilie in ziua de Florii. Floriile se sarbatoresc intr-o zi de duminica, la fel ca Invierea Domnului, relateaza alba24.ro.…

- Simina Loica și Alexandru Bobicioiu formeaza un cuplu de o perioada lunga de timp și chiar daca o au mai avut parte de momente tensionate, cei doi par mai fericiți ca niciodata in acest moment. Bruneta a postat pe rețelele de socializare un videoclip in care susține ca ar vrea sa faca pasul cel mare…

- Tudorița sau “Paștele cailor”, manifestare pastrata cu sfințenie de bulgarii din cartierul targoviștean Matei Voievod, va fi sarbatorita anul acesta pe 4 martie. Este una din cele mai cunoscute sarbatori care au loc in municipiu, atragand invitați și fotografi din intreaga țara, dar și din Bulgaria.…

- Simina Loica și Alexandru Bobicioiu traiesc o frumoasa poveste de iubire. De cand s-a desparțit de Alex Zanoaga, pe bruneta o mai leaga de fostul partener doar baiețelul pe care il are cu acesta. Insa, in urma cu puțin timp, pe contul de Instagram al vedetei, a aparut o postare mai puțin obișnuita.…

- Simina Loica este una dintre vedetele din showbiz-ul romanesc care se afla frecvent in centrul atenției, mai ales dupa desparțirea de Alex Zanoaga. Chiar dupa divorț, bruneta s-a afișat intr-o relație cu unul dintre prietenii sai, Alexandru Bobicioiu. Ea are un baiețel din prima relație, insa nu sta…

- Simina Loica este una dintre cele mai mondene prezențe din showbiz-ul romanesc. Chiar daca se vedea impreuna pentru totdeauna cu Alex Zanoaga, cel cu care are și un copil, iata ca relația lor nu a durat mult. Bruneta și-a gasit, astfel, fericirea in brațele lui Alexandru Bobicioiu, langa care pare ca…

- Bruja și Pufeh sunt printre cei mai apreciați și iubiți concurenți de la America Express - Drumul Aurului, iar ei au venit in competiție ca sa-și depașeasca limitele. Ei bine, multa lume s-a intrebat daca cei doi concurenți ai reality show-ului formeaza un cuplu. Iata ce relație este intre ei, de fapt!