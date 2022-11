Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții știm ca Simina Loica traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Alexandru Bobicioiu dupa ce a decis sa divorețeze de Alex Zanoaga. Noul iubit al brunetei este tare antent cu fiul ei! Iata ce tablou de familie a postat pe o rețea de sociaizare.

- Deși au fost cei mai buni prieteni, Alex Zanoaga și Alexandru Bobicioiu au devenit rivali, asta dupa ce Bobicioiu s-a cuplat cu Simina, fosta soție a lui Alex Zanoaga, cea cu care are și un copil, Dominic. Se spune ca timpul le rezolva pe toate, iar așa s-a și intamplat, caci acum aceștia s-au impacat…

- Nu mai este pentru nimeni un secret faptul ca Simina Loica și-a gasit liniștea și fericirea in brațele iubitului ei, Alexandru Bobicioiu, dupa ce a decis impreuna cu Alex Zanoaga sa divorțeze și sa mearga pe drumuri separate. Iata cat de atent este noul partener al brunetei cu fiul ei. A postat pe rețelele…

- Cu toții știm ca Simona Loica și-a gasit adevarata fericire in brațele lui Alexandru Bobicioiu dupa ce a decis, alaturi de Alex Zanoaga, sa divorțeze. Cei doi indragostiți se ințeleg de minune, iar iubitul brunetei este foarte atent și cu fiul ei, nu numai cu ea. Cum i-a surprins pe cei doi.

- Simina Loica și-a gasit fericirea in brațele lui Alex Bobicioiu, asta dupa divorțul de Alex Zanoaga. Cei doi se bucura de o poveste de dragoste ca-n filme, iar acum au marturisit daca sunt sau nu pregatiți sa se casatoreasca. Ce au spus despre marele pas.

- Atat din partea lui Alex Zanoaga, cat și din partea Siminei Loica, un lucru este clar: nu mai exista cale de impacare intre ei, mai ales in condițiile in care bruneta formeaza acum un cuplu chiar cu Alexandru Bobicioiu, cel care i-a fost prieten lui Alex Zanoaga. Au depus deja actele de divorț, in instanța,…

- Simina Loica a venit la Xtra Night Show cu noi dezvaluiri despre relația dintre noul ei iubit, Alex Bobicioiu, și fiul ei și al lui Alex Zanoaga. Bruneta a explicat de ce l-a strigat cel mic „tata” pe actualul ei partener și a dat asigurari ca ii vorbește mereu acestuia despre tatal lui adevarat.

- Liderul AUR, George Simion și Ilinca Munteanu au facut cununia civila, iar proaspata soție a explicat cum a fost ceruta de nevasta. Cei doi erau in mașina și au fost opriți de poliție. Polițistul era vorbit cu George Simion, iar in loc de vreo sancțiune i-a spus ca liderul AUR are ceva sa ii ofere,…