Stiri pe aceeasi tema

- Filozoful timișean Mihai Sora vorbeste cu indignare despre "Simfonia Lalelelor", evenimentul de la Pitesti la care doi oficiali ai... The post „Simfonia Lalelelor”, prin ochii timișeanului Mihai Sora: Copiii din experimentul lalelelor nu vor fi oameni liberi appeared first on Renasterea banateana .

- Filozoful Mihai Sora vorbeste cu indignare despre "Simfonia Lalelelor", evenimentul de la Pitesti la care doi oficiali ai Guvernului României, premierul Dancila si ministrul de Interne, Carmen Dan, au luat parte.

- Viorica Dancila nu i-a raspuns vineri presedintelui Iohannis care o sunase pentru a discuta despre mutarea ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Premierul a explicat ca nu a avut telefonul la ea cand a participat la un eveniment la Pitesti, iar ulterior l-a sunat ea pe presedinte. Cine mine,…

- Viorica Dancila nu i-a raspuns vineri presedintelui Iohannis, care o sunase pentru a discuta despre mutarea ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Premierul a explicat ca nu a avut telefonul la ea cand a participat la un eveniment la Pitesti, iar ulterior l-a sunat ea pe presedinte. Imaginile…

- In plin scandal privind relocarea Ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, premierul Viorica a ales sa nu-i raspunda președintelui Klaus Iohannis la telefon atunci cand acesta a apelat-o pentru a discuta pe aceasta tema. Dancila participa la a 41-a ediție a „Simfoniei Lalelelor” din…

- Conform acestei surse, premierul palestinian a formulat solicitarea in timpul unei intalniri avute in cursul zilei de joi cu seful Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah - Palestina, Catalin Tirlea, intalnire in cadrul careia au fost discutate ultimele evolutii politice din regiune, precum…

- Sindicalistii de la BNS protesteaza vineri in fața Ministerului Transporturilor, iar apoi vor apleca in mars catre Guvern. La Palatul Victoria nu vor gasi insa pe nimeni. Premierul participa, alaturi de ministrul Carmen Dan, la Simfonia Lalelelor de la Pitești.

- Catalin Balan a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat in Ministerul Transporturilor."Avand in vedere cererea domnului Catalin Balan, inregistrata la Cabinetul prim ministrului cu nr. 5 804 din 12 februarie 2018, in temeiul art. 15, lit. d si al art. 19 din Legea nr. 90 2001 privind…