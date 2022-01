Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național Olimpic și Sportic al Republicii Moldova „constata cu ingrijorare” utilizarea neautorizata in scopuri comerciale a simbolurilor olimpice. CNOS „iși rezerva dreptul de a se adresa in instanțele de judecata in scopul repararii prejudiciului cauzat”, in caz ca vor fi depistate incalcari.

- Comisar de poliție Alin George Moldoveanu este genul de om caruia nu-i place sa se „scalde‟ in lumina reflectoarelor, cu toate ca este unul dintre vrancenii cu care ne mandrim. In urma participarii la Jocurile Olimpice din vara anului 2012, care au avut loc la Londra, Alin Moldoveanu a devenit campion…

- Doina Descalui va fi portdrapelul Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de iarna, ce se vor desfașura la Beijing incepand cu 4 februarie. Decizia a fost luata de conducerea Comitetului Național Olimpic și Sportiv, in cadrul unei ședințe organizate in regim online.

- In data de 25 ianuarie 2022 a fost convocata, in regim on-line, ședința ordinara a Comitetului Executiv al CNOS. Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse chestiuni, care vizeaza pregatirea și participarea Republicii Moldova la ediția ordinara a Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, China (4-20…

- Atleta Bianca Florentina Ghelber (SCM Bacau), clasata pe locul sase la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de aruncarea ciocanului, a fost desemnata cel mai bun sportiv al anului in judetul Bacau, potrivit clasamentului intocmit de Directia Judeteana pentru Tineret si Sport (DJST) si remis AGERPRES.…

- Marca globala de echipament sportiv de natatie Arena a semnat un contract cu inotatorul roman de 17 ani David Popovici, finalist la Jocurile Olimpice de la Tokyo, atat in proba de 100 metri liber (locul 7), cat si in cea de 200 metri liber (locul 4), se arata intr-un comunicat, potrivit news.ro.…

- Datele personale ale minorilor din Uniunea Europeana nu vor putea fi prelucrate in scopuri comerciale precum marketingul direct,keepers”, iar proiectul stabilește noi obligații și interdicții și abiliteaza Comisia Europeana sa desfașoare investigații de piața și sa sancționeze anumite comportamente.Proiectul…

- Boxerul Andrei Chiriacov a acces in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de la Belgrad. El i-a invins pe macedonianul Arsim Etemi și Silab Noori din Afghanistan in categoria de greutate 80 kg, anunța Comitetul Național Olimpic și Sportiv. In sferturi, pugilistul din Tiraspol se va duela cu…