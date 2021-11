Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai e la moda sa te lauzi cu cate share-uri ai facut pe Facebook. Nici trendingul de pe YouTube nu mai conteaza. E perioada Tik Tok-ului și pentru ca Virgin Radio Romania le are cu muzica, Silviu Andrei iți prezinta Tik Tok Song of The Week! Discutam impreuna despre cele mai populare sunete din...…

- Acum nu mai e un challenge sa te trezești in weekend dimineața. Pentru ca ai cu cine! Și de ce! Virgin Radio Romania iți servește in fiecare sambata și duminica un matinal buuuun și nebun! Tic Talk! Cu Oana Tache! De la 9 la 12! In fiecare weekend ne trezim dimineața devreme ca sa-ți aducem... View…

- Andia lanseza oficial piesa cu un puternic mesaj de dragoste, „Sfarșitul lumii”, piesa devenita virala dupa live session-ul de la Virgin Radio Romania care a acumulat in doar 3 saptamani aproape 5 milioane de vizualizari pe YouTube. Doi ani mai tarziu de la lansarea pe piața muzicala romaneasca și patru…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca va propune Consiliului tripartid o creștere a salariului minim cu 8%, dar de la 1 decembrie sau 1 noiembrie, nu de la inceputul anului viitor. Prim-ministrul iși dorește gasirea unei soluții pana la 1 octombrie. „Este o propunere de creștere a salariului minim din…

- Romania are nevoie de victorie impotriva Liechtensteinului, astazi, de la 21:45, pentru a menține speranțe ridicate pentru locul secund. Jurnaliștii Costin Ștucan și Costin Negraru vor prefața la GSP Live, de la 21:15, duelul de pe Arena Naționala. Vom reveni atat la pauza partidei, cat și la final,…