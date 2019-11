Stiri pe aceeasi tema

- Fosta prim-ministra a Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ieri la Zagreb, in cadrul congresului statutar al Partidului Popular European, ca va incerca sa „recupereze Moldova” la alegerile prezidențiale din 2020.

- Noul presedinte al Partidului Popular European (PPE), Donald Tusk, a anuntat joi la Zagreb o decizie pana la sfarsitul lunii ianuarie privind soarta partidului Fidesz a premierului maghiar Viktor Orban, suspendat din randurile dreptei europene pentru derapaje populiste, relateaza AFP, potrivit Agerpres.In…

- Donald Tusk a fost numit presedinte al Partidului Popular European, grupul politic cu cele mai multe mandate in Parlamentul UE. Functia a fost preluata in cadrul Congresului PPE, care s-a desfasurat la Zagreb.

- Presedintele in exercitiu al Consiliului European, Donald Tusk, a fost ales, miercuri, presedintele Partidului Popular European (PPE), in cadrul Congresului care are loc la Zagreb. Tusk a fost singurul candidat inscris in cursa pentru presedintia partidului, fiind sustinut de fostul presedinte Joseph…

- Fosta prim-ministra a Republicii Moldova, Maia Sandu a ținut un discurs in fața familiei europene, in cadrul congresului statutar al Partidului Popular European, desfașurat la Zagreb. In cadrul vizitei sale, Maia Sandu a adus la cunoștința europenilor despre situația din Republica Moldova, dar și despre…

- Zeci de mii de sustinatori ai Ligii de extrema dreapta, conduse de fostul vicepremier italian Matteo Salvini, au participat sambata in centrul Romei la o manifestatie impotriva actualului guvern de stanga, pe care liderul formatiunii Forza Italia, Silvio Berlusconi, l-a descris drept cel mai ''stangist''…

- Silvio Berlusconi a câstigat si ultimul proces la Curtea de Casatie împotriva fostei sotii, Veronica Lario. Judecatorii de la Curtea Suprema au confirmat sentinta din Apel de la Milano în cauza privind indemnizatia colosala ceruta de fosta doamna Berlusconi în timpul procesului…