- Berlusconi a fost achitat miercuri de un tribunal din Milano intr-unul din procesele din scandalul Rubygate, in care era acuzat ca a mituit participantele la petrecerile "bunga bunga" pentru ca acestea sa pastreze tacerea asupra celor petrecute acolo.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi, al carui partid Forza Italia (FI) face parte din actualul guvern de la Roma, l-a acuzat duminica pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ca este vinovat pentru razboiul pornit de Rusia contra Ucrainei, pozitie fata de care executivul condus de Georgia Meloni…

- Italia intenționeaza sa furnizeze Ucrainei un sistem de aparare antiracheta menit sa o ajute sa se protejeze impotriva atacurilor Rusiei, dar trebuie sa rezolve probleme tehnice inainte ca acesta sa poata fi livrat Kievului, a declarat marți ministrul italian de externe, Antonio Tajani, potrivit Reuters…

- Italia nu va lua o decizie privind livrarea de noi arme Ucrainei pana in februarie, din cauza unor tensiuni politice in cadrul coaliției guvernamentale, aspecte financiare si lipsuri militare, scrie luni cotidianul La Repubblica, preluat de Reuters și Agerpres.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Scandalul a pornit dupa ce presa americana a revenit cu dezvaluirile despre studiile noului congresman reppublican George Santos. The New York Times a scris și inainte de alegerile din SUA despre studiile lui Santos, insa acesta a intrat in cursa. La inceputul saptamanii insa, a recunoscut ca a mințit…

