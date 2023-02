Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost achitat miercuri de un tribunal din Milano intr-unul din procesele din scandalul Rubygate, in care era acuzat ca a mituit participantele la petrecerile „bunga bunga” pentru ca acestea sa pastreze tacerea asupra celor petrecute acolo, relateaza agentiile…

- Procurorii din Constanta au solicitat si obtinut luarea masurii arestarii provizorii in vederea extradarii pe o durata de 40 zile, incepand cu data de 11.02.2023 pana la data de 22.03.2023, inclusiv, fata de un cetatean israelian, de 42 de ani. Conform magistratilor, barbatul este cercetat de autoritatile…

- Fostul selectioner al echipei nationale de fotbal, Victor Piturca, și fiul acestuia, Alexandru sunt audiați marți la sediul Directiei Nationale Anticoruptie in scandalul legat de achizițiile neconforme facute in perioada pandemiei. Și Alexandru Pițurca a fost pus sub acuzare ca administrator ce a adus…

- Scandalul in care este implicat un invațator de la o școala din Campina, acuzat ca ar fi abuzat o minora, ia amploare. Autoritațile reacționeaza rand pe rand. Conducerea școlii a oferit primele reacții in cazul dascalului acuzat ca ar fi abuzat o fetița de 8 ani chiar in interiorul instituției de invațamant.

- Alec Baldwin urmeaza sa fie pus sub acuzare pentru ucidere din culpa. Acest lucru se petrece dupa ce actorul a impușcat-o accidental pe Halyna Hutchins pe platourile de filmare a proiectului ,,Rust”. Știre in curs de actualizare The post Alec Baldwin, acuzat de omor prin imprudenta. Ce spun procurorii…