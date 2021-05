Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a iesit sambata din spitalul din Milano unde fusese internat in cursul saptamanii pentru complicatii legate de infectia cu coronavirus anul trecut, potrivit AFP si Reuters. "El este nerabdator sa revina la o activitate deplina", a declarat coordonatorul…

- Miliardarul și fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi, internat din nou saptamâna aceasta într-un spital de Covid-19, „nu este foarte în forma”, dar își va reveni, a declarat vineri liderul dreptei Matteo Salvini, potrivit AFP."Am vorbit cu Berlusconi…

- Silvio Berlusconi a fost internat marti in spitalul „San Raffaele” din Milano, in vederea continuarii terapiei pentru depasirea efectelor COVID-19, conform agentiei ANSA, citata de Mediafax și digi24.ro.Berlusconi a avut coronavirus in toamna anului trecut.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost spitalizat din nou, marti, in vederea tratarii unor sechele covid-19, la doar zece zile dupa ce a fost externat din acelasi spital, anunta anturajul sau, relateaza AFP, arata News.ro. Silvio Berlusconi, in varsta de 84 de ani, a fost internat…

- Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a fost externat miercuri din spitalul San Raffaele din Milano, unde fusese admis luni pentru un control de rutina, a afirmat o sursa din cadrul partidului sau Forza Italia, transmite joi Reuters. Intr-un comunicat emis anterior miercuri, Forza Italia anunta…