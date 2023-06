Silvio Berlusconi a construit imperiul media Fininvest in 1978, dupa ce inițial a intrat in lumea afacerilor spre sfarșitul anilor '60 cu o companie de construcții. De-a lungul timpului, a transformat Fininvest intr-o forța de mare amploare in țara sa și pe plan internațional.Miliardele caștigate de-a lungul anilor l-au ajutat sa achiziționeze AC Milan in 1986, un club de fotbal aflat in pragul falimentului și l-a transformat intr-o prezența de elita in fotbalul mondial. Clubul a fost vandut in 2017 pentru suma de 830 de milioane de euro, iar Silvio Berlusconi a revenit in lumea fotbalului ca…