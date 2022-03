Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman este una dintre vedetele care au decis sa treaca la fapte și sa faca donații pentru refugiații ucraineni veniți in Romania. Vedeta a cerut și ajutorul colaboratorilor ei, iar azi a trimis prima tranșa cu produse pentru cei care au trebuit sa fuga din calea ramatei lui Putin.

- Dan Negru le-a vorbit fanilor despre familia sa. Celebrul prezentator iși deschide greu inima și rar ofera detalii despre bunicii, parinții, soția ori copiii sai. Vedeta a marturisit ca bunicul sau a luat parte la „cel mai mare dezastru din istoria Armatei Romane”. Marturiile moderatorului au surprins…

- Reușitele pe plan profesional se țin lanț in cazul Ozaei Barabancea. Vedeta a dezvaluit ca face parte din juriul Eurovision, etapa naționala, la Xtra Night Show. Cu toate acestea, profesoara de canto are multe alte realizari pe plan profesioanal.

- In cadrul unui interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, Andreea Marin a dezvaluit ca iubitul ei, Adrian Brancoveanu, i-a facut un cadou memorabil de ziua ei onomastica. Se pare ca darul a fost atat de special incat momentul a devenit pentru vedeta unul dintre cele mai frumoase din acest an, alaturi…

- Dupa 12 ani de casnicie, Paula Chirila și Marius Aciu au decis sa puna punct. La 4 ani de la divorț, prezentatoarea de la „Xtra Night Show” a vorbit intr-un interviu pentru Revista VIVA! despre relația pe care o are in prezent cu fostul soț, iar anunțul ei a surprins pe multa lume. Nimeni nu se aștepta…

- Ani de zile, Paula Chirila a ascuns o mare durere in sufletul ei. Prezentatoarea de la „Xtra Night Show” a pierdut o sarcina inainte sa o aduca pe lume pe Carla, fetița ei. Intr-un interviu pentru Revista VIVA!, ea vorbit despre momentul apasator prin care a trecut. Viața i-a fost presarata cu multe…