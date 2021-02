Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul angajarilor cu dedicație politica de la Administrația Naționala Apele Romane (ANAR) a facut ca noul director general Laszlo Barabaș sa impuna o decizie controversata. Astfel, in cursul zilei de azi, angajații de la “Apele Romane” au primit o directiva prin care le-a fost interzis sa comunice…

- ”Programul de educație media”, implementat in cadrul unui parteneriat dintre Ministerul Educației și Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), este un demers strategic centrat pe introducerea, in activitatea curenta a profesorilor și elevilor de liceu, concepte de educație media (media literacy).…

- Fosta chelnerița Simona Iancu, angajata ca inginer la Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad, si-a dat demisia, dupa ce cazul sau a ajuns in presa. Actul unilateral a fost inregistrat luni, de Primaria Vatra Moldovitei, Suceava. „Singurul care a ramas pe poziții e directorul Petru Avram, vicepreședintele…

- 2 total views …toata media naționala si locala prezinta politizarea prin abuz a acestei Administrații Naționale „Apele Romane”. De cand a intrat pe fir recorder.ro, ANAR (inclusiv ABAurile din dotare) nu mai are liniște, avand parte de un ianuarie 2021 plin de verificiari și acuzații. Noile dezvaluiri,…

- La negocierile politice din decembrie 2020, duse intre PNL, USR-Plus și UDMR pentru imparțirea funcțiilor importante din stat, ministere și șefiile Camerei Deputaților și Senatului, s-au imparțit mult mai multe, fiind vorba și despre conducerile TVR și Societații Romane de Radiodifuziune (Radio). Astfel,…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, impreuna cu polițiști locali și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, au intensificat activitațile…

- Inspectorii Administratiei Nationale "Apele Romane" au aplicat, in acest an, amenzi in valoare de peste 20 de milioane de lei, cu aproape 60% mai mult decat totalul amenzilor aplicate anul trecut. Cele mai mari amenzi au fost aplicate in bazinele hidrografice Mures, Arges-Vedea, Somes-Tisa, Siret si…

