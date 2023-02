Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a anuntat ca ministerul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse, impreuna cu ministerul Educației, vor iniția o campanie publica de informare pentru a preveni violența in școli.

- 118 scoli incadrate in gradul 1 de risc seismic vor fi prioritate pentru programele guvernamentale, iar Executivul va interveni in regim de urgenta acolo unde este nevoie de finantare, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. El a facut precizarea, miercuri, intr-o conferinta de…

- Mii de instituții de invațamant au fost verificate privind riscul unui cutremur, iar 118 școli vor urma sa fie consolidate. Inainte de a incepe acest demers, Guvernul Romaniei cauta cele mai bune soluții privind finanțarea proiectului.

- Ministerul Educației a dispus mai multe masuri imediate vizand limitarea riscului de cutremur in școli și raspunsul la situații de urgența. Printre altele, Ministerul a... The post Ministerul Educației: masuri de siguranța in școli pentru reducerea riscului aferent unui cutremur appeared first on Special…

- Ministerul Educației reacționeaza dupa cutremur. Masuri pentru limitarea riscului seismic in școli La nivelul Ministerului Educației, au fost dispuse mai multe masuri imediate privind limitarea riscului seismic in unitațile de invațamant. Aceste masuri vizeaza: Transmiterea unei adrese catre conducerea…

- Iasiul risca sa piarda finantarea necesara constructiei unui sediu pentru Opera Nationala Romana daca municipalitatea nu gaseste pana la jumatatea acestui an un spatiu adecvat. Prezent astazi la Iași, ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a declarat ca este imposibil ca sediul Operei sa fie in incinta…

- Fara telefoane și dispozitive electronice la orele de curs, acesta este noul oiectiv pe care ministrul Educației și Meritului din Italia și l-a propus pentru urmatorii ani. Deși acest obicei distructiv reprezinta un trend in toata lumea, oficialul italian vrea sa demonstreze ca școala și atenția fața…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in contextul desfașurarii lucrarilor de renovare etapizata a infrastructurii Parcului Rișcani din capitala, sunt in proces de restabilire unele zone din parc, care erau destinate anterior educației copiilor privind siguranța rutiera. Astfel, conform reprezentanților…