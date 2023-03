Siguranța alimentară și sănătatea cetățenilor! Atunci cand achiziționați produse de patiserie, asigurați-va ca personalul poarta echipament de protecție sanitara (halat de protecție și boneta, manuși curate/ de unica folosința). Se pare ca toata lumea s-a relaxat ,iar siguranța sanatații este deja trecuta la capitolul „Și altele”. Cu toate acestea, inspectorii ANPC vin in intampinarea prevenirii unor adevarate focare de infecții [...] Articolul Siguranța alimentara și sanatatea cetațenilor! a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

