Sigheteni surprinși sub influența alcoolului la volan Ieri, 23 august a.c., polițiștii Municipiului Sighetu Marmației au intocmit doua dosare penale pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice. In jurul orei 05.00, in urma cercetarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca, un tanar de 29 de ani, aflat la volanul unui autoturism, in intersecția cu circulație in sens giratoriu a strazilor Unirii cu Bogdan Voda, a intrat in coliziune cu gardul metalic și de beton din fața unei biblioteci. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultand o valoare de 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

