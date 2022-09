Gazprom continua sambata sa spuna ca nu poate reporni furnizarea gazului catre Europa prin Nord Stream 1 din cauza scurgerilor de ulei la motorul unei turbine, in contextul in care Siemens Energy spune ca exista suficiente turbine pentru ca Nord Stream sa funcționeze. Pe de alta parte, Gazprom susține ca va livra sambata 42,7 milioane de metri cubi (mcm) de gaze naturale catre Europa prin Ucraina, in timp ce Uniunea Europeana se asteapta ca Rusia sa respecte contractele de energie existente. Gazprom a declarat sambata ca Siemens Energy este gata sa ajute la repararea echipamentelor care prezinta…