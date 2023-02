Stiri pe aceeasi tema

- Siemens a raportat miercuri un profit trimestrial peste asteptari la divizia sa industriala si si-a majorat estimarile privind vanzarile si profitul pentru intregul an, impulsionate de un inceput puternic al anului sau fiscal 2023, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Analistii chestionati de Refinitiv se asteptau la un profit net de 27,6 miliarde de dolari pentru intregul an 2022. BP a declarat ca recordul sau de profit anual anterior a fost de 26,3 miliarde de dolari, obtinut in 2008. Pentru trimestrul patru, BP a inregistrat un profit net de 4,8 miliarde de dolari,…

- Peste 21 de milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile romanesti, in cursul anului trecut, cu 87,53% mai multi decat in anul 2021, arata datele Asociatiei Aeroporturilor din Romania, publicate vineri. Raportat la anul 2020, majorarea numarului de pasageri este cu aproape 192% mai mare, in 2022.…

- Banca Mondiala estimeaza o creștere de 2,6% a economiei Romaniei anul acesta, iar pentru 2024 instituția financiara prognozeaza o creștere de 4,2%. Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 2,6%, a previzionat marti Banca Mondiala, in raportul „Perspective Economice Globale”…

- Fondurile de coeziune pentru transporturi alocate Bulgariei in noua perioada de programare din 2021 pana in 2027 depasesc doua miliarde de leva, este cea mai mare suma de pana acum, ea include 1,6 miliarde de leva in bani de la UE, a declarat marti directorul general al portului Burgas, Diyan Dimov,…

- Anul acesta guvernanții trebuie sa indeolplineasca multe puncte din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). In caz contrar, Romania risca sa piarda 6 miliarde de euro din banii europeni.Romania urmeaza sa faca in acest an doua cereri de plata in cadrul PNRR, una in martie, de 3 miliarde euro…

- „In temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciara, cheltuielile de personal si alte categorii de cheltuieli, intrinsec legate de cheltuielile de personal aferente instantelor judecatoresti, nu mai sunt in bugetul Ministerului Justitiei si sunt preluate la bugetul…

- Instituțiile statului au aplicat sechestru pe bunuri in valoare de 7 miliarde de lei. O spune directorul Centrului Național Anticorupție, potrivit caruia sint aplicate sechestre atit in dosarul fraudei bancare, cit și in cazul altor dosare de rezonanța. Potrivit lui Iulian Rusu, aplicarea sechestrelor…