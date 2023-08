Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE/PNL), negociator-șef al Parlamentului European privind Bugetul UE pentru anul 2024, a solicitat, miercuri, colegilor din Comisia de bugete a Parlamentului sa respinga taierile bugetare propuse de Consiliul UE.

- Maine, 24 august a.c, incepe programul de leadership ldquo;Viitorul esti tu" dedicat tinerilor.Proiectul aflat la a doua editie este gratuit si se va desfasura timp de sase zile, in Neptun, cu participarea unui numar de 120 de tineri din Constanta si Neamt.ldquo;Viitorul esti tu" este un proiect national…

- Primarul comunei Bolotești, Fanica Popa, a anunțat ca au fost finalizate lucrarile la proiectul de asfaltare a unor strazi locale. Finanțarea a fost asigurata din bugetul local. „Primaria Bolotești a finalizat proiectul actual de asfaltare. Fondurile alocate au fost exclusiv din bugetul local. Speram…

- Romania a ajuns sa fie un exemplu european in lumea gamblingului și asta datorita pachetului legislativ aflat in vigoare, dar și prin faptul ca reușește sa colecteze sume importante la bugetul de stat. Industria cazinourilor din Romania a fost evaluata la o cifra de afaceri de peste 1.2 miliarde…

- Comisia de Munca din Camera Deputaților a modificat proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul. Pe ultima suta de metri, la lista excepțiilor au fost adaugați și angajații Bancii Naționale, ANRE sau ANCOM. Spre exemplu, la BNR majoritatea celor care fac parte din conducere ar fi trebuit…

- Suspendarea taxelor și cotelor de import pentru produsele moldovenești in UE ar putea fi prelungita cu inca un an. Comisia pentru comerț internațional din Parlamentul European a votat Regulamentul care se refera la masura, anunța eurodeputatul roman Siegfried Mureșan, transmite Noi.md cu referire la…

- Eurodeputații susțin ca Romania și Bulgaria indeplinesc toate cerințele necesare pentru aderarea la Schengen, conform unei rezoluții votate in unanimitate de Comisia pentru Petiții. Aceștia solicita Consiliului Uniunii Europene sa ia in considerare extinderea spațiului Schengen in 2023. Refuzul inițial…