O aeronava MiG 21 Lancer, din cadrul Bazei 86 Aeriana Fetesti, s-a prabusit sambata, in jurul orei 13.30, la aproximativ 10 km nord de locatia bazei aeriene. Mii de oameni se aflau in zona si participau la evenimentele dedicate Zilei Portilor Deschise, la Baza 86 Aeriana „Locotenent aviator Gheorghe Mociornita”. Ministerul Apararii anunta oficial ca Florin Rotaru, pilotul aeronavei MiG 21 Lancer prabusita la Fetesti, si-a pierdut viata. Acesta avea 36 de ani. „Locotenent-comandorul Florin Rotaru, pilotul aeronavei MiG 21 LanceR prabusita la Fetesti, si-a pierdut viata. Ofiterul era in varsta de…