- Antonia revine cu single-ul “Como ¡Ay!”, o piesa in limba spaniola, un sound fresh și cool, compusa de Minelli și Spania99 și produsa de Alex Cotoi. “Abia așteptam sa lansez aceasta piesa, este facuta de ceva timp și cred ca acum a venit momentul potrivit sa o impartașesc cu voi. Mulțumesc lui Minelli,…

- INNA lanseaza videoclipul piesei “Sober”, filmat chiar in casa artistei, in cadrul seriei “Home Edition”, inițiata de Global Records. Videoclipul piesei a fost regizat de Bogdan Paun și filmat de Alexandru Mureșan – NGM Creative, producție video Loops Production. Echipa de beauty a INNEI a fost formata…

- Inna a avut un partener inedit la filmarile pentru videoclipul piesei „ Not My Baby ”. Artista a avut alaturi un șarpe, timp de mai multe ore, și a incercat sa-și țina emoțiile in frau. Videoclipul piesei a fost regizat de Bogdan Paun și filmat de Alexandru Mureșan, cu care INNA a mai lucrat in trecut.…

- Dupa ce și-a surprins fanii cu un lyric video animat in care ea insași este personaj principal, INNA revine cu videoclipul oficial al celui mai recent single “Not My Baby”. Videoclipul piesei a fost regizat de Bogdan Paun și filmat de Alexandru Mureșan (NGM Creative) cu care INNA a lucrat pentru toate…

- Dupace a ratat participarea de anul acesta la Eurovision, care a fost amanat dincauza pandemiei de COVID-19, Roxen nu s-a demoralizat, ba din contra, aprofitat de izolare pentru a compune piese cu care sa-i incante fanii. Decurand a filmat și un videoclip in propria casa. In izolare, Roxen a compus…

- Cameleonica, versatila, creativa, nonconformista, Delia nu inceteaza sa iși surprinda fanii cu fiecare lansare și colaborare. Artista revine cu piesa “Cum era”, cu super vibe și sound trap, o colaborare inedita cu Nane. Piesa a fost compusa de Delia cu Nane și produsa de Alex Cotoi, cu care Delia a…

- Global Records anunța prima colaborare dintre Irina Rimes și Carla’s Dreams. Artiștii lanseaza clipul piesei „3 inimi“. Fanii și-au dorit de foarte mult timp o colaborare intre Irina Rimes și Carla’s Dreams, iar astazi așteptarea a luat sfarșit. Cei doi artiști lanseaza piesa „3 inimi“, o compoziție…

- Acesta este al cincilea single al cantaretei americane in varsta de 18 ani, inclus pe albumul „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Melodia a dominat topurile din lume si a fost cea mai ascultata piesa a anului. Videoclipul oficial a fost vizionat pe YouTube de 800 de milioane de ori. IFPI a transmis…