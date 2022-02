Stiri pe aceeasi tema

- Eheheei, voi stiati, dragilor, de-un par egzamplu, ca in randurile liberale de la Iasi ar mai exista un pol de putere, in afara de cele doua arhicunoscute: cel din jurul sefului oficial Alex Muraru pe filiera Iohannista, si cel din jurul lui Paralexe de la Cejau, pol cu un picior deja in afara partidului…

- Una pe eveniment astazi, legata de tragedia de la Baltati cu sapte morti pe sosea, Dumezeu sa-i ierte! Cica la nu mai putin de exact o ora de la momenul apelului la 112 care anunta nenorocirea de la Baltati, la fata locului a ajuns un mare grangure taigher roterist din IGPR, dar care era in acel moment…

- Maria, gravida care se afla in ambulanța implicata in accidentul cu șapte morți din dreptul localitații Sarca, Iași, a nascut in aceasta dupa-amiaza. Baiatul se va numi Albert Nicolas. De dimineața, Maria, insarcinata in 37 de saptamani, a inceput sa se simta rau. Și-a dat seama repede ca 1 februarie…

- Unul dintre cei mai nemultumiti alesi locali de la partidoi fata de ultimele numiri sau avansari din filiala cica ar fi, asa este, ati ghicit: contilierul Mugurel, stimati telespectatori. Din ce se plange acesta catre apropiati, omul e convins ca nea Maricel, seful de cartel, ar fi facut greseala vietii…

- Municipalitatea ieseana continua implementarea conceptului smart city si pune la dispozitia tuturor cetatenilor zone publice cu Wi-Fi gratuit. In cadrul unei conferinte de presa, primarul Mihai Chirica a anuntat 10 noi amplasamente unde este asigurat acest serviciu. „Incepand cu data de 1 ianuarie 2022…

- Bai fratilor, oare cu ce-am gresit noi, iesenii, de-am ajuns sa rada toata tara de noi din cauza personagiilor paralele pe care le tot trimitem periodic sa ne reprezinte la Bucuresti? Ultimul pe lista, dom" Todorel, reftorul, de care, pe langa revolta ce-o simti auzindu-l ce spune, se face si o bascalie…

- Umbla vorba ca la liberalii ieseni problemele interne par a fi mai mari decat alea externe, dupa alianta cu partidoiul care i-a cam pus cu botul pe labe. Mai concret, zice-se ca, desi in scripte inca liberali cu patalama, cica nici premarele Mihaita, dar nici seful de judet dom" Costel nu au nici cel…

- Ahmed Sami El Bourkadi, originar din Maroc, cu cetațenie canadiana, suspectat a ucis doi tineri din Iași, s-a prezentat in noaptea de vineri spre sambata, cu o plaga taiata la mana dreapta, la spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon”.Prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD, a explicat, intr-o declarație…