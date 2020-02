Stiri pe aceeasi tema

- Mangalița, sezonul 2. Episod 1. Primarul Stelian Manole și Marcel au fost eliberați din inchisoare, dupa un „coșmar” ce a durat trei luni. Doar ca intoarcerea in Mangalița a fost departe de ce și-au imaginat.

- Unchiul lui Leo de la Strehaia, Ion Mituș, a murit, marți, in urma unui accident pe Drumul Național 6, in zona localitații Fața Cremenii, dupa ce bolidul de lux pe care-l conducea a patruns pe contrasens și a lovit o mașina. Mituș a trecut pe langa un echipaj de Poliție, care amenda un alt șofer.Potrivit…

- Vineri la pranz in timp ce acționa pe strada Calea Cernauți din orasul Vicovu de Sus, o patrula de poliție a observat un autoturism al carui conducator auto, la vederea autospecialei de poliție, a virat brusc spre strada Drumul Nou, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea și oprirea acestuia,…

- Un tanar care conducea baut in Vatra Dornei și transmitea live pe Facebook a fost prins de Poliția Suceava. Testat cu etilotestul, a rezultat o concentrație de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat, scrie Mediafax.Polițiștii din Vatra Dornei au fost sesizați, duminica seara, ca pe o rețea…

- Potrivit IPJ Olt, politistii din Ganeasa au oprit, vineri, in trafic, o masina pe DN 65 – E 574, in comuna Ganeasa. In urma controlului s-a stabilit ca un barbat de 32 de ani, din Bucuresti, a condus masina, desia avea dreptul de a conduce suspendat. Totodata, acesta a fost testat cu aparatul DrugTest,…

- Un sofer baut si fara permis a fost urmarit in trafic de politistii constanteni, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul acestora. El a fost blocat in trafic pe o strada din orasul Ovidiu, iar in acel moment a lovit o masina de politie si un autoturism parcat. Politistii au stabilit ca soferul era…

- Un echipaj de Poliție din București a observat, duminica seara, o mașina cu numere de inmatriculare straine și a incercat sa o opreasca. Șoferul a refuzat insa și și-a continuat drumul. Polițiștii au urmarit mașina, apoi șoferul a abandonat-o și a fugit. Dupa ce unul dintre polițiști a tras un foc de…