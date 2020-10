Sibiul se îmbracă pentru sărbătorile de iarnă Primaria Sibiu, prin firma contractata, a inceput instalarea iluminatului de sarbatori in oras. Pana in 13 noiembrie iluminatul festiv va fi instalat si functional in pietele centrale si zona istorica. Celelalte bulevarde si strazi din oras vor avea ornamente luminoase pana la finalul lunii noiembrie. "Anul acesta va fi un Craciun altfel, cand trebuie sa fim cu totii responsabili si sa respectam masurile de protectie. Insa orasul va fi impodobit ca in fiecare an pentru a aduce atmosfera de sarbatoare nu doar in case, ci si in spatiul public. Nu am cumparat ornamente noi, mai ales in acest context… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parcarea din Piata Teatrului este inchisa in aceasta saptamana, pana duminica, 1 noiembrie, ora 23.00. Aceasta va fi utilizata de organizatorii Red Bull Romaniancs ca locatie logistica. Evenimentul, aflat sub egida Federatiei Romane de Motociclism, se va desfasura anul acesta in perioada 27-31 octombrie.…

- Noul an scolar incepe in 14 septembrie, iar elevii care nu se deplaseaza pe jos catre scoala si inapoi acasa, pot utiliza gratuit autobuzele Tursib. Avand in vedere contextul dificil cauzat de pandemie, Tursib nu va solicita elevilor documente doveditoare pana in data de 31 octombrie 2020. Astfel, elevii…

- Pentru a preveni dezinformarile, intentionate sau nu, facem urmatoarele precizari: Salariatii SRTv diagnosticati cu COVID-19 de-a lungul timpului, au avut forme medii/usoare ale bolii. Niciunul nu a fost internat la Terapie Intensiva. Cei care au fost internati in spitalele de boli infectioase, au fost…

- Pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Sibiu din aceasta luna, primarul Astrid Fodor propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea unui corp al Colegiului Economic de pe strada Oituz, in urma finalizarii documentatiei pentru proiect. "Am initiat si continuam sa identificam…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, cu ocazia lansarii candidaturii sale si ale primarilor pentru cele sase sectoare ale Capitalei, ca bucurestenii au de ales intre continuarea proiectelor pe care le-a demarat si candidatul dreptei, care a anuntat deja ca va reduce subventiile…

- Vizita in Romania a Ministrului Federal al Muncii si Problemelor Sociale din Germania, care ar fi trebuit sa aiba loc maine, a fost amanata Vizita de lucru in Romania a Ministrului Federal al Muncii si Problemelor Sociale din Germania, Hubertus Heil, programata sa aiba loc maine, 13 august 2020, a fost…

- In perioada 10-14 august Primaria Municipiului Sibiu va distribui persoanelor defavorizate din municipiu pachetele cu ajutoare alimentare alocate Sibiului prin proiectul national, cofinantat din Fondul de Ajutor European in cadrul Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020.…