- Liderul PSD Sibiu, consilierul judetean Bogdan Trif, solicita convocarea de urgenta a unei sedinte extraordinare a Consiliului Judetean, in care directorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, medicul Liliana Coldea, sa explice modul in care gestioneaza cazurile COVID-19, informeaza un comunicat de…

- O decizie in ceea ce privește intrarea municipiului Sibiu in carantina ar putea fi luata astazi. Intre timp, subprefectul de Sibiu a fost demis, in timp ce prefectul este in izolare deoarece este infectat cu coronavirus. Guvernul a decis, in ședința de joi seara, incetarea exercitarii, cu caracter temporar,…

- Alianta USR PLUS cere demisia prefectului Mircea Cretu si a directorului Directiei de Sanatate Publica (DSP), Gabriel Budescu, pe care ii considera responsabili de criza de la Sibiu, judet cu cea mai mare rata de infectare din Romania, de peste 7 la mia de locuitori. "Suntem cu totii intr-un pericol…

- Un aparat de testare PCR sta nefolosit de cateva luni in vecinatatea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, in parcarea Facultatii de Medicina, in asteptarea semnarii unui protocol intre conducerea spitalului si cea a Universitatii "Lucian Blaga" (ULB), potrivit Agerpres.Conducerea Spitalului…

- aMedicul Grosu spune ca ar fi o masura utila inchiderea targurilor din municipiul Sibiu. Citește și: Noi detalii despre vaccinul anti-COVID. Ce sustin oamenii de stiinta de la Universitatea Oxford Liliana Coldea, directorul general al SCJU Sibiu, recomanda reducerea activitatii acolo…

- Patru copii cu COVID-19 și comorbiditați sunt internați in prezent la secția de Terapie Intensiva in Sibiu, iar unul dintre ei este intubat. Prefectul judetului Sibiu, Mircea Cretu, face apel la populatie sa isi ia toate masurile de protectie, in conditiile in care la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca in sedinta de guvern de miercuri a fost adoptata o ordonanta de urgenta care prevede decontarea, prin Ministerul Fondurilor Europene, a achizitiei de 500.000 de tablete si a materialelor de protectie sanitara necesare in scoli."In sedinta de guvern…

