Traficul pe DN 7C Transfagarasan, in apropiere de Balea Cascada, a revenit la normal pe ambele sensuri, dupa ce drumarii au inlaturat de pe carosabil pietrele cazute de pe versanti, a informat luni IPJ Sibiu.



Potrivit sursei citate, in urma caderilor de pietre nu s-au inregistrat victime.



Timp de o ora soseaua fusese blocata pe o banda, in apropiere de Balea Cascada, pe sensul de urcare. AGERPRES/(AS - autor: Isabela Paulescu, editor: Karina Olteanu, editor online: Anda Badea)