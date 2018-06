Un echipaj de pompieri a salvat luni un pescarus care s-a ranit la o aripa, pe una dintre cele mai inalte cladiri din municipiu, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit sursei citate, pescarusul a fost dat jos de pe cladire cu ajutorul unei scari speciale. Pasarea va fi tratata la Asociatia Prietenii Berzelor din Cristian. Tot mai multi pescarusi sunt prezenti in centrul istoric al Sibiului. Unii specialisti sustin ca pescarusii de la Sibiu sunt atrasi aici, intr-o zona de munte, de lacurile aflate in statiunea Ocna Sibiului, aflata in apropierea municipiului. AGERPRES/(AS-Isabela…