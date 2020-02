Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 38 de ani din localitatea Vurpar, județul Sibiu, a murit din cauza gripei, acesta fiind al treilea deces in județ și al 15-lea la nivel național, in acest sezon. Direcția de Sanatate Publica Sibiu a anunțat, luni, femeia de 38 de ani, nevaccinata impotriva gripei și cu alte afecțiuni medicale,…

- Gripa a facut a 14-a victima in acest sezon in Romania: o femeie in varsta de 90 de ani, care avea și alte afecțiuni și nu era vaccinata impotriva virusului. Analizele de laborator au confirmat prezența virusului gripal tip A, subtip H3, in cazul femeii, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control…

- Un barbat de 74 ani din Harghita a murit din cauza gripei, el avand și alte probleme medicale. Este al 12-lea deces din acest sezon, potrivit Mediafax.Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunța sambata un nou deces confirmat cu virus gripal. Vezi si: Bomba…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei pana in prezent a ajuns la 11, a anuntat vineri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de...

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la zece, a anuntat, joi, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate...

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la noua, a anuntat, miercuri, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la opt, a anuntat, marti, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit de gripa sunt o femeie in varsta de 65 ani, cu conditii…

- Inca o persoana a murit in Romania din cauza gripei. Este al treilea deces inregistrat in acest sezon, anunta, astazi, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Totodata este specificat ca activitatea gripala a evoluat cu intensitate scazuta, iar numarul cazurilor de gripa…