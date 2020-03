Una din cele mai vechi fabrici de confectii din municipiul Sibiu, Sib Dress SA, care facea haine pentru magazinele Steilmann, se va inchide din 13 martie, aici fiind angajati 138 de oameni, dintre care o parte deja si-au gasit alte locuri de munca, a declarat joi, pentru AGERPRES, directorul adjunct al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), Dana Radu. "Noi am primit o notificare de la o fabrica care are care obiect de activitate fabricarea articolelor de imbracaminte. Deci, prima notificare a fost facuta catre noi in 27 ianuarie, in care spunea ca spunea ca urmeaza sa fie concediate…