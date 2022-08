Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul sibian Nicu Ștefanuța (USR/ Renew Europe) s-a adresat Comisiei Europene pentru a cere clarificari asupra criteriilor arbitrare ale Guvernului pe seama carora noul Spital Județean Sibiu a fost exclus din lista de beneficiari eligibili din PNRR.

- Europarlamentarul Victor Negrescu a organizat, la sediul Parlamentului European din Bruxelles, o conferința dedicata investițiilor teritoriale integrate și viitorului lor in contextul noului cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027. In cadrul evenimentului, eurodeputatul roman a anunțat…

- Ministerul Apararii Naționale a elaborat un proiect de lege care prevede, printre altele, ca romanii incorporabili și rezerviștii aflați in strainatate vor avea 15 zile la dispoziție sa se intoarca in țara, in cazul instituirii starii de asediu, mobilizare sau razboi. Ce prevede proiectul: „(1) Cetațenii…

- Premierul Nicolae Ciuca va efectua joi o vizita de lucru in Republica Elena, cu prilejul operationalizarii interconectorului de gaze Grecia – Bulgaria, informeaza Biroul de presa al Guvernului. In contextul vizitei, premierul va avea o intrevedere tete-a-tete cu prim-ministrul Republicii Elene, Kyriakos…

- Senatorul buzoian Vlad Pufu (PNL): “Am participat la o intalnire oficiala cu vicepreședinta Comisiei Europene pentru valori și transparența, Vera Jourova, care s-a aflat in Romania in perioada 27 – 28 iunie 2022. Vicepreședinta Jourova a abordat mai multe teme de discuții, printre care mecanismul de…

- Italia, Portugalia, Slovacia, Bulgaria și Romania vor sa intarzie cu cinci ani planul UE de a interzice efectiv vanzarea de noi mașini pe benzina și motorina incepand din 2035, conform unui document consultat de Reuters și citat de Rador. Și Germania a anunțat public ca nu susține propunerea radicala…

- „Ce putem și trebuie sa cerem la Bruxelles pentru Romania! Coaliția de la putere va solicita Comisiei Europene renegocierea PNRR. Sunt cateva soluții pe care eu, daca aș negocia in numele Romaniei, le-aș propune in acest context fara precedent”, afirma pe Facebook europarlamentarul Eugen Tomac, liderul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, duminica, la Iasi, ca va propune eliminarea procentului din Planul National de Redresare si Rezilienta pentru pensii. Intr-o conferinta de presa, el a argumentat ca „in nicio lege a pensiilor din UE” nu scrie ca trebuie sa fie incadrarea pana la un anumit…