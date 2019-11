Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati, in noaptea de luni spre marti, sa alunge o ursoaica ce intrase cu puii intr o curte din statiunea Borsec, populatia din zona fiind avertizata despre existenta pericolului printr un mesaj RO ALERT trimis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU , informeaza…

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati, in noaptea de luni spre marti, sa alunge o ursoaica ce intrase cu puii intr-o curte din statiunea Borsec, populatia din zona fiind avertizata despre existenta pericolului printr-un mesaj RO-ALERT trimis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), scrie…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a intervenit, in cursul noptii de miercuri spre joi, cu utilajele proprii, pentru deszapezirea mai multor tronsoane de drumuri nationale din judetele Sibiu, Brasov si Harghita, pe Transfagarasan actiunea de curatare a zapezii continuand si in cursul…

- Preturile la cazare in hotelurile si pensiunile din Romania au crescut cu 9% in acest an, fata de 2018, si cu 55% fata de anul 2017, ca urmare a utilizarii voucherelor de vacanta, potrivit unui comunicat al portalului de rezervari Travelminit.ro, remis, marti. "Tichetele de vacanta au influentat pretul…

- Jandarmii harghiteni au indepartat, in noaptea de luni spre marti, un urs care isi facuse aparitia in zona unui restaurant din statiunea Baile Tusnad, locuitorii din zona fiind avertizati de pericol printr-un mesaj Ro-Alert transmis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.…

- Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Harghita, in timpul noptii, un barbat a semnalat la numarul de urgenta 112 ca in zona unui restaurant din statiune se afla un urs, scrie Agerpres. La fata locului a fost trimis imediat un echipaj de Jandarmerie care a…

- Formația olteana Pandurii Targu Jiu intalnește duminica, de la ora 17.00, in deplasare, pe Csikszereda Miercurea Ciuc. Partida conteaza pentru etapa a 11-a din Liga a II-a. Duelul din județul Harghita va fi arbitrat de Andrei Lucian Țiții, din Șura Mica (Sibiu). Acesta va fi ajutat de asistenții Marian…

- 'Incepand din anul 2020 o sa avem si Grecia, de la Targu Mures. Dupa ce am avut Turcia si Egiptul, incepem din 2020 si cu cursele charter pentru Grecia. Este vorba de o cursa Targu Mures-Heraklion care va zbura incepand cu data de 9 iunie', a declarat, joi, presedintele Consiliului Judetean Mures,…