Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vrancea, a decis, miercuri, obligativitatea purtarii mastii de protectie in zona adiacenta unitatilor de invatamant, pe o distanta de 50 de metri fata de caile de acces catre acestea. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Prefectura Vrancea,…

- In sedinta de vineri a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Iasi s-a decis ca masca de protectie sa fie purtata, pana pe 31 august, in spatiile publice deschise din judet. Decizia a fost luata in urma evaluarii facute de Directia de Sanatate Publica Iasi asupra nivelului raspandirii…

- In urma analizarii posibilelor variante de masuri Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca, in intervalul 15 - 31 august 2020, sa se prelungeasca obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, de pe intreg teritoriul judetului…

- In urma ședinței extraordinare a CJSU Salaj, din data de 11 august 2020, care a avut loc sub conducerea prefectului județului Salaj, Marcel Virgil Țurcaș a fost adoptata Hotararea nr. 23, care prevede obligativitatea purtarii maștii in spațiile publice deschise aglomerate, pe teritoriul județului Salaj,…

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de joi, in mai multe spatii publice in aer liber din municipiul Sfantu Gheorghe, conform unei hotarari a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, potrivit Agerpres."Incepand cu ziua de joi, 6 august, ora 8, pe teritoriul municipiului…

- Inca un județ impune obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu a decis ca aceasta masura sa intre in vigoare de...

- Astazi, 31 iulie, in cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența s-a adoptat Hotararea nr. 21 privind obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise, respectiv in piețele și targurile din județ. Hotararea intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2020, iar…

- Purtarea mastii este obligatorie, de joi, in spatiile publice deschise in care sunt organizate piete, targuri si oboare in Dambovita, masura fiind luata pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19 in judet, au informat, miercuri, reprezentantii Prefecturii. "In urma exprimarii…