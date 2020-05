Stiri pe aceeasi tema

- Doua curse aeriene charter cu peste 350 de muncitori sunt programate astazi de pe Aeroportul Internațional din Sibiu spre Germania și Austria. Primul zbor a plecat la ora 12,00 cu destinația Nurnberg, Germania, iar la ora 17:00 este programata in premiera o cursa spre Viena. In ultimele saptamani au…

- Curse charter pentru muncitori sezonieri spre Germania și Austria Doua curse aeriene charter cu peste 350 de muncitori sunt programate sa decoleze astazi de pe Aeroportul Internațional din Sibiu spre Germania și Austria. Primul zbor va pleca peste o ora cu destinația Nürnberg, Germania,…

- Trei avioane charter cu muncitori romani pentru Germania decoleaza joi de pe Aeroportul din Sibiu, doua curse fiind spre Karlsruhe și una spre Nurnberg, potrivit news.ro.Potrivit Prefecturii Sibiu, zborurile sunt operate de Condor, Enter Air și Eurowings, doua spre Karlsruhe și unul spre Nurnberg.…

- Directorul Aeroportului International “Avram Iancu” din Cluj-Napoca, David Ciceo, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca zborurile charter, care duc muncitori romani in Germania, incepute in martie, vor continua pana pe 17 mai, scrie Agerpres. “Avem din luna martie chartere cu muncitori…

- Sute de romani au plecat la munca in Germania, in plina pandemie de coronavirus. Cei mai mulți dintre ei merg pe plantațiile de sparanghel, acolo unde spera sa caștige bani pentru a-și intreține familiile ramase in țara. Contractele de munca, insa, nu sunt nelipsite de nereguli, spun oamenii, care s-au…

- Noua din cei 280 de muncitori sezonieri care trebuiau sa plece vineri cu avionul de la Sibiu, spre Germania, au fost opriti pe Aeroportul International din Sibiu inainte de imbarcarea in aeronava, pentru ca erau din comuna Patrauti, judetul Suceava, localitate aflata in carantina, a anuntat vineri seara,…

- Zeci de botoșaneni care trebuie sa plece la munca in Germania cu zboruri charter s-au inghesuit vineri, la Aeroportul Internațional din Iași, fara a respecta niciuna dintre restrictiile impuse de autoritati pentru a preveni infectarea cu coronavirus.

- Primii 150 de muncitori romani sezonieri care au plecat spre Germania, pe fondul pandemiei si inchiderii granitelor, au decolat joi, de pe Aeroportul International din Sibiu, cu destinatia Dusseldorf, a declarat purtatoarea de cuvant a aeroportului, Alexandra Pacurar. "Avionul a decolat la ora 12.10…