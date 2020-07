Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta de 50 de ani, din Sibiu, a murit din cauza infectiei cu noul coronavirus, anunta spitalul Judetean Sibiu, care precizeaza ca este primul deces al unui cadru medical din judet, scrie News.ro. Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu au postat pe pagina de Facebook un mesaj…

- COVID-19 a mai luat viața unui angajat medical. Este vorba despre o asistenta medicala, de 67 de ani, care activa la Spitalul Raional Orhei.Potrivit reprezentantilor MSMPS, Zinaida Popușoi a fost internata in stare grava la Spitalul Republican in data de 26 iunie.

- O asistenta medicala in varsta de 58 de ani, de la Spitalul Judetean de Urgenta “Mavromati” Botosani, care fusese confirmata cu coronavirus, a murit in noaptea de duminica spre luni, la Spitalul Municipal Dorohoi. Cu cateva zile in urma asistenta a fost declarata vindecata de Covid-19. Decesul cadrului…

- O asistenta medicala romanca din Abano, provincia Padova (Veneto), a fost contaminata cu noul coronavirus și l-a transmis mai departe mamei sale care nu a supraviețuit luptei cu boala. Luminița Aurora Chirculescu a murit marți, 14 aprilie, intr-un spital unde era internata de aproape doua saptamani…

- O asistenta medicala din Anglia, gravida in luna a noua, a contactat noul tip de coronavirus și a murit pe un pat de spital din Reading. Conform surselor din spital, starea ei parea sa se imbunatațeasca, dar, dintr-o data, s-a deteriorat. In acel moment, medicii au decis sa-i faca cezariana și au salvat…

- Ministerul Sanatații informeaza despre noi decese ca urmare a infectarii cu Coronavirus. Deces 332 Femeie, 42 ani din Ialomița; asistenta medicala in Spitalul Țandarei – Laborator; ulterior a fost mutata la Triaj. A avut contact cu cazul confirmat care a și decedat pe data de 26.03.2020 Data debut:…

- O asistenta in varsta de 42 de ani, diagnosticata cu noul coronavirus și transferata in stare grava la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ‘Victor Babeș” din București, a murit, se arata intr-o informare de presa a Grupului de Comunicare Strategica. Femeia intrase in contact cu mai mulți pacienți diagnosticați…

- O asistenta medicala din Tandarei a murit in urma infectarii cu coronavirus. Femeia este victima cu numarul 332.Din primele informatii, asistenta medicala din Tandarei a decedat in data de 13.04.2020. Femeia avea varsta de 42 ani, a fost confirmata COVID 19 in data de 2 aprilie 202 la Spitalul suport…