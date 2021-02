Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 24 ianuarie 2021, Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba organizeaza o serie de evenimente culturale dedicate Unirii Principatelor Romane, moment istoric de la care se implinesc 162 de ani. Evenimentele se vor desfașura on-line, fara public, cu respectarea celor mai stricte masuri de prevenire…

- Un incident revoltator a avut loc in weekend la Bușteni. Mai mulți turiști au refuzat sa-i permit unei ambulanțe sa intre pe partie și au aruncat cu bulgari de zapada și vin fiert in direcția sa. Autospeciala trebuia sa preia un copil accidentat. „Avem si noi copii mici si ne sperie copiii, e normal.…

- Urmatoarea saptamana aduce o noua serie de evenimente culturale pentru instituțiile din Timișoara. Saptamana culturala aduce in atenția publicului expoziții temporare și permanente, dintre care amintim: „Flori pentru Timișoara”, „Metamorfoze”, „Patine din oase de animale”, „111 & SIGMA”. Programul cultural…

- La sarbatoarea Botezului Domnului din 6 ianuarie 2021 credincioșii vor primi, incepand cu ora 7:00, Aghiasma Mare sfințita și imbuteliata in ziua de 5 ianuarie, iar cu Aghiasma Mare din 6 ianuarie vor fi doar binecuvantați prin stropire.„Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhala, prilejuite…

- O coada uriasa s-a format sambata dimineața la telegondola din Sinaia. Turistii au așteptat aproape doua ore ca sa poata urca la Cota 1.400 sau 2.000 pentru a schia, conform Antena 3. „Este cea mai mare coada de la inceputul sezonului de schi, adica din 18 decembrie 2020”, a declarat administratorul…

- Sectorul italian al turismului a fost sever afectat anul acesta pe fondul pandemiei de coronavirus (COVID-19), iar numarul vizitatorilor a scazut semnificativ, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (Istat), transmite DPA, potrivit AGERPRES. In primele noua luni…

- Jandarmii montani sunt la datorie in localitațile Lepșa, Tulnici și Soveja, pe traseele turistice, atat pentru informarea și indrumarea turiștilor, cat și pentru prevenirea oricaror incidente nedorite. Pentru prevenirea accidentarilor/situațiilor de pericol in zona montana sau a limitarii efectelor…

- Efectele pandemiei se simt puternic in industria turismului și la nivelul județului Brașov, iar acestea se vad in statistici. Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare din judetul Brasov au fost in perioada ianuarie – septembrie 2020, in scadere cu 49,8%, comparativ…