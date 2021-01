Stiri pe aceeasi tema

- Ivan Patzaichin se retrage din grupul consultativ propus de Alianta USR-PLUS pentru stabilirea conducerii executive a Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, declarandu-se surprins de violenta atacurilor la adresa sa pe acest subiect.

- Un profesor din Satu Mare, consilierul judetean Kallos Zoltan, a fost propus in sedinta de astazi, 12 ianuarie a Consiliului Permanent al UDMR, in functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei. Potrivit deciziei Consiliului Permanent, propunerile UDMR pentru aceste functii sunt urmatoarele: Kallos…

- Dan Barna, liderul USR, reacționeaza la atacul lui Dacian Cioloș la PNL. Dupa ce liderul PLUS a criticat susținerea lui Sorin Cimpeanu pentru funcția de ministru al Educației, Barna avertizeaza ca Alianța USR-PLUS iși pleaseaza un om in „coasta” noului ministru. „Dincolo de o persoana sau…

- Presedintele Klaus Iohannis va discuta luni, la Palatul Cotroceni, cu reprezentantii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in viitorul Parlament, in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru. Seful statului i-a invitat la consultari pe reprezentantii PSD, PNL, ai Aliantei…

- ADVERTORIAL. Unul dintre angajamentele Programului Bunei Guvernari al Alianței USR PLUS il reprezinta Zero taxe pe salariul minim! Statul roman descurajeaza munca in Romania. Povara fiscala pe munca este foarte ridicata pe salariile mici. Din salariul unui roman, Statul ia 10% impozit pe venit, 25%…

- Stelian Ion este membru in cadrul Comisiei juridice, de disciplina si imunitati din Camera Deputatilor si candidat al Aliantei USR PLUS in Constanta pentru un nou mandat Alianta USR PLUS se angajeaza sa initieze si sa insiste asupra dezbaterii privind revizuirea Constitutiei, atragand in jurul acestui…

- Acestia vor contesta la BEC decizia BEJ Dambovita. „Biroul Electoral de Circumscriptie Dambovita a admis azi sesizarea PSD care a cerut interzicerea promovarii sloganului «O Romanie fara hotie» al Aliantei USR-PLUS pe motiv de «defaimare». Asteptam motivarea deciziei pentru a intelege ce anume este…