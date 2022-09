Stiri pe aceeasi tema

- SPRIJIN NECONDITIONAT…Dupa 18 ani de razboi (in cuvinte) cu profesorul D. V. Marin, am decis sa facem un armistitiu. De la gandaci de balegar vs. Mos Martin, vom evolua si ne vom spune vremelnic: „Bai, confrate!”. Ne-am sfadit prin instantele de judecata, ne-am facut procese de intentii unii altora…

- Un autocar cu ucraineni s-a rasturnat pe E 85, la intrare in comuna Garoafa, sambata dimineața. Planul roșu de intervenție a fost activat, potrivit prefectului judetului Vrancea, Nicusor Halici. UPDATE Patru dintre cei 23 de ucraineni care au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului…

- OMAGIU… Pe 5 iulie, la Clubul de poezie „Cristian Simionescu”, coordonat și moderat de Dorina Stoica, poeți, scritori și fani ai scriitrilor barladeni, s-au bucurat de o adevarata sarbatoare a poeziei. Cum astazi, se implinesc 81 de ani de la nașterea poetului Cezar IVaNESCU ( n. 6 august 1941, Barlad-d.…

- DECISI… Consilierii municipiului Husi se pare ca tin la Cultura mai mult decat la procurori! Altfel nu se explica solidaritatea aproape fara precedent in acest mandat, prin care alesii au decis in unanimitate sa ii refuze pe magistratii care au cerut, nici mai mult, nici mai putin, decat sediul proaspat…

- INVITATIE… Vasluienii vor avea parte si miercuri de o noua intalnire cu celebra actrita Maia Morgenstern. Aceasta isi va prezenta, de la ora 14:00, la Casa de Cultura „Constantin Tanase”, spectacolul autobiografic „One Woman Show”, un spectacol complex si complet in care actrita va canta, va dansa si…

- MUTARE… Vasile Buhaescu si-a gasit echipa dupa despartirea de CSA Steaua Bucuresti. Desi a avut oferte din liga secunda, huseanul a ales sa mearga in Liga 3, in Seria a 2-a, la CSM Focsani, formatie care are ca obiectiv promovarea in Liga 2. La echipa vranceana au mai ajuns alti doi jucatori cu experienta…

- Interviu cu scriitorul Culița Ioan UȘURELU, directorul Festivalului Internațional de Creație „Vrancea literara” – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Dupa Evanghelia lui Ioan, „la inceput era Cuvantul, și Cuvantul era la Dumnezeu, și Cuvantul era Dumnezeu”.…

- Circa 30 de arbori au fost scoși din Gradina Publica și parcarea din fața Casei de Cultura a Sindicatelor. Erau atat arbori gaunoși, care se puteau pabuși la fiecare furtuna mai puternica și prezentau pericol pentru siguranța cetațenilor, dar și pomi fructiferi, care faceau mizerie pe alei. Dupa taierea…