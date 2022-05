Și premierul Canadian Justin Trudeau a ajuns duminică în Ucraina Premierul canadian Justin Trudeau a facut, duminica, o vizita neanuntata in orasul ucrainean Irpin, care a fost ocupat temporar de trupele ruse, a anuntat primarul orasului pe contul de Telegram, potrivit Reuters. ”Tocmai am avut onoarea sa ma intalnesc cu premierul Canadei, Justin Trudeau, care a venit la Irpin pentru a vedea cu ochii sai toata groaza pe care ocupantii rusi au provocat-o orasului nostru”, a spus Oleksandr Markusin pe canalul sau de Telegram. De asemenea, Prima doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, a facut duminica o vizita neanuntata in vestul Ucrainei, unde a avut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

