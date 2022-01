Și politicienii se plâng: În Casa Poporului e prea frig Parlamentarii nostri se plang ca ingheata de frig in Parlament, pe motiv ca aceasta cladire mare nu mai are cum sa pastreze caldura. Cel putin aceasta a fost concluzia unui audit energetic pe care politicienii l-au comandat, atunci cand temperatura din cladire nu mai sarea de 18 grade, potrivit stirileprotv.ro. Casa Poporului are 35.000 de metri patrați de ferestre, multe cu sistemele de inchidere stricate, lipite cu silicon ori batute in cuie. Singura soluție este ca ele sa fie schimbate, insa prețul ajunge la circa 20 de milioane de euro. Deputat Ion Toma: “La un moment dat, au fost birouri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

