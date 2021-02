Și pensie și salariu? Poziția fermă a ministrului Muncii „Cat de curand. Proiectul este aproape finalizat. Mai avem consultari, astfel incat el sa fie in primul rand constitutional. In acelasi timp sa nu creeze distorsiuni in economie. As vrea sa retineti ca aici e vorba de mai mult decat cumulul pensie salariu la stat. In primul rand, proiectul a izvorat din curentul care exista in sistemul public ca odata pensionat in sistemul public, uneori chiar si anticipat, a doua sa te angajezi din nou la stat. Ori noi prin acest proiect dam in primul rand posibilitatea oamenilor din sistemul public sa munceasca optional daca vor pana la 70 de ani. In momentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

